CNAS a obţinut creşterea plafonului de negociere pentru contractele cost-volum la 8,5 miliarde lei

FacebookEmailWhatsApp

În urma rectificării bugetare, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a obținut o creștere a plafonului de negociere penru contractele cost-volum de 8,5 miliarde de lei, față de 6,2 miliarde de lei la începutul anului.

Suma obținută asigură continuitatea tratamentelor pentru este 450 mii de pacienți care beneficiază de terapii moderne. De asemenea, se asigură astfel și includerea în programe de sănătate pentru alte persoane.

„Această decizie asigură continuitatea tratamentelor pentru peste 450.000 de pacienţi care beneficiază în prezent de terapii moderne şi permite includerea de noi pacienţi eligibili, care au acum şansa de a accesa medicamente salvatoare de vieţi. În numele instituţiei pe care o conduc, mulţumesc Ministerului Finanţelor şi Guvernului României pentru că, aşa cum au promis, au tratat sănătatea populaţiei ca pe o adevărată prioritate naţională. Mulţumesc, de asemenea, industriei farmaceutice pentru încrederea acordată CNAS şi pentru disponibilitatea de a prelungi contractele existente până la această rectificare bugetară” susține Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS.

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Ce este dieta Okinawa și cine o poate ține?
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro