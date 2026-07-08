Inteligența Artificială, utilizată și în stomatologie. Cum îi ajută pe medici VIDEO

Tratamentul stomatologic depinde astăzi foarte mult și de tehnologie. Medicii stomatologi folosesc soft-uri AI care-i ajută să descopere anumite afecțiuni care, la examenul clinic, nu pot fi observate atât de ușor.

„Inteligența artificială ajută foarte mult și la detectarea cariilor. AI-ul face o analiză generală a stării de sănătate. Primim mesaje de atenționare în care se pune că există modificări de culoare. Atunci medicul devine mai atent. Apoi iau imaginile și văd despre ce este vorba” explică dr. Emilia Milicin, medic specialist în ortodonție și ortopedie dento-facială, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

De asemenea, softurile AI utilizate în stomatologie pot previziona și apariția bolilor parodontale.

„Apoi pot să anunț părintele și să comunic toate aceste informații. Mai apar și bolile parodontale, pentru că avem pacienți cărora le punem aparate, dar sunt cu o parodontoză ținută sub control” mai spune dr. Emilia Milicin, medic specialist în ortodonție și ortopedie dento-facială, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.