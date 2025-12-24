CNAS: Ordinul privind ultimele negocieri cu medicii, în dezbatere publică

FacebookEmailWhatsApp

 

Ordinul care cuprinde modificările din sistemul medical convenite în urma ultimelor negocieri cu medicii a fost supus dezbaterii publice.

Documentul este însoțit și de referatul de aprobare, în formă actualizată, pe baza analizei propunerilor, dar și a consultărilor și negocierilor care s-au purtat pe 23 decemberie 2025.

Colegiul Medicilor subliniază, într-o postare pe Facebook, că, în asistenţa medicală primară valorile punctelor vor fi începând cu 01.01.2026:

Capita: 8,2 lei
Serviciu: 10,3 lei
Serviciu diagnostic sau terapeutic: 10,3 lei.

În ambulatoriu de specialitate valoarea punctului va fi începând cu 01.01.2026 egal cu 6,5 lei.

”Vă mulţumim tuturor şi vă asigurăm de sprijinul instituţional al CMR în vederea eficientizării şi dezvoltării sistemului de sănătate”, a transmis Colegiul Medicilor din România.

Categorii: Exclusiv
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Sfaturi practice să nu te îngrași de Crăciun. Alimentele pe care le poți consuma fără grija siluetei
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro