CNAS: Ordinul privind ultimele negocieri cu medicii, în dezbatere publică

Ordinul care cuprinde modificările din sistemul medical convenite în urma ultimelor negocieri cu medicii a fost supus dezbaterii publice.

Documentul este însoțit și de referatul de aprobare, în formă actualizată, pe baza analizei propunerilor, dar și a consultărilor și negocierilor care s-au purtat pe 23 decemberie 2025.

Colegiul Medicilor subliniază, într-o postare pe Facebook, că, în asistenţa medicală primară valorile punctelor vor fi începând cu 01.01.2026:

Capita: 8,2 lei

Serviciu: 10,3 lei

Serviciu diagnostic sau terapeutic: 10,3 lei.

În ambulatoriu de specialitate valoarea punctului va fi începând cu 01.01.2026 egal cu 6,5 lei.

”Vă mulţumim tuturor şi vă asigurăm de sprijinul instituţional al CMR în vederea eficientizării şi dezvoltării sistemului de sănătate”, a transmis Colegiul Medicilor din România.