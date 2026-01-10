CNAS: Serviciile de care beneficiază persoanele înscrise în programe naționale, chiar și fără venituri

Fie că sunt sau asigurate, persoanele pot beneficia de servicii medicale în cadrul Programelor naționale de sănătate, potrivit unei liste pe care a realizat-o Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

• servicii medicale şi conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate (PNS);

• întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.

Pacienţii fără venituri înscrişi în programul naţional de oncologie sunt persoane asigurate şi beneficiază până la vindecarea afecţiunii oncologice de:

• medicamentele şi serviciile prevăzute în programul naţional respectiv;

• întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate.

Pacienţii neasiguraţi înscrişi în programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al infecţiei HIV/SIDA şi în programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei beneficiază de:

• servicii medicale şi conexe, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale acordate în cadrul programelor naţionale respective;

• întregul pachet de servicii de bază acordat persoanelor asigurate;

• în cazul programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei, aceste beneficii se acordă până la vindecarea afecţiunii respective.

”Pacienţii neasiguraţi înscrişi în celelalte programe naţionale de sănătate beneficiază în continuare de serviciile medicale, serviciile conexe, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale acordate în programul/programele respective, pentru afecţiunea/afecţiunile de care suferă, de serviciile din pachetul de bază care stau la baza acordării acestora (consultaţii şi spitalizări), până la vindecarea respectivei afecţiuni, precum şi de serviciile din pachetul minimal acordat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate”, a transmis CNAS.

CNAS detaliază, de asemenea, serviciile din pachetul de bază care completează programele naţionale de sănătate, modul de efectuare/decolista serviciilor din pachetul de bază

Programele Naţionale de Sănătate (PNS) i în rezumat cuprinde:

1. Pentru toate Programele Naţionale de Sănătate:

• Prescripţii medicale pentru medicamentele, materialele sanitare şi altele asemenea care se eliberează în regim ambulatoriu prin farmaciile cu circuit deschis şi/sau închis, după caz, acordate în cadrul PN respectiv;

• Servicii medicale spitaliceşti (în regim de spitalizare de zi sau spitalizare continuă, după caz) în cadrul cărora se acordă tratamentul specific PN respectiv;

• Prescripţie medicală pentru medicamentele, materialele sanitare şi altele asemenea care se eliberează la externare prin farmaciile cu circuit deschis şi/sau închis, după caz, acordate în cadrul PN respectiv;