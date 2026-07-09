Maraton Medika TV și Profit.ro: Horațiu Moldovan, președinte CNAS: Noul ordin vine în sprijinul pacienților

Medika TV și Profit.ro au dat startul cele mai ample dezbateri televizate pe teme medicale. Maratonul Medika TV și Profit.ro are ca temă principală „Cine decide unde se tratează pacientul?”. Seria discuțiilor a fost deschisă de Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Acesta a oferit explicații despre noul ordin CNAS, aflat în prezent în dezbatere publică.

Noul ordin CNAS, aflat în dezbatere publică, readuce în atenție problema pregătirii sistemului medical de a oferi acces la tratament fără întârziere. Președintele CNAS a declarat că marele avantaj al actului normativ este faptul că pacientul poate să-și aleagă furnizorul.

„Pacientul este liber să aleagă furnizorul de servicii medicale, la privat sau la public, avem o concentrare a serviciilor medicale și a programelor în zona centrelor universitare. Nu e tocmai bine, pentru că se creează liste de așteptare. Aici pacientul dorește să meargă la cel mai bun furnizor și la cel bun medic, creându-se liste de așteptare” a declarat Horațiu Moldovan, la Maratonul Medika TV și Profit.ro.

Mai mult, noul ordin CNAS permite furnizorilor privați de servicii medicale să-și administreze mai bine fondurile și să facă investiții în funcție de nevoile zonelor în care vor să activeze „Furnizorii privați vor avea ocazia să aibă o hartă a necesarului de servicii și îi va ajuta să ia decizii privind investițiile de care este nevoie” a mai spus Horațiu Moldovan.