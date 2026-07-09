Maraton Medika TV și Profit.ro: CNAS dorește modificarea Legii Sănătății pentru redefinirea condițiilor de acces la programele de sănătate

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Medika TV și Profit.ro au dat startul unei ample dezbateri televizate ce are ca temă principală accesul pacienților la tratamente și servicii medicale, în România. Discuțiile au fost deschise de Horațiu Moldovan, președintele CNAS.

CNAS a făcut în ultima perioadă mai multe demersuri pentru modificarea unui articol din Legea Sănătății, potrivit căruia accesul pacienților la programe de sănătate în sistem privat să se facă doar după ce s-a epuizat capacitatea în sistemul public.

CNAS consideră inechitabilă această prevedere legală și solicită modificarea ei.

„Cred că pacientul trebuie să aleagă calitatea și să nu fie constrâns de lege. Prevedere legea 95 susțin modificarea legii, dacă în urma dezbaterilor publice în următoarele săptămâni dacă se ajunge la concluzia că este mai ok pentru pacientul din România să se elimine acest articol din Legea 95” a declarat Horațiu Moldovan, președintele CNAS.

La momentul realizării legii, sistemul privat nu era atât de dezvoltat ca astăzi, spun oficialii CNAS.

„Când s-a introdus articolul s-a luat în calcul că zona privată era slab dezvoltată, iar acum pacienții au la dispoziție” a mai spus Horațiu Moldovan.

Categorii: Exclusiv, Maratoanele Medika TV
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