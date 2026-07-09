Maraton Medika TV și Profit.ro: Dr. Cosmin Alexandrescu, președinte APMA: Noul ordin CNAS afectează sistemul medical în ansamblu

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a pus în dezbatere publică un nou ordin, al cărui scop este de a crește gradul de acces la servicii medicale pentru pacienți și de distribui mult mai bine fondurile pentru furnizori. Invitat în cadrul Maratonului Medika TV și Profit.ro, dr. Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator a explicat faptul că noul ordin provoacă dezechilibre în sistem, în loc să elimine deficiențele pe care le are.

„Ce s-a dorit este un acces al pacienților către servicii. Dar care servicii? De ce alegi tu unde merge pacientul? Pentru furnizorii de servicii din ambulatoriu acest ordin al CNAS poate să fie extrem de grav, pentru că, în cazul diabetului de exemplu, sunt pacienți cronici ei mergeau la un anumit medic, luați în evidență. Când apare un astfel de ordin se poate întâmpla ca pacientul să fie redistribuit la un alt medic. Nu contează că omul unde nu vrea să acolo…Afectează și furnizorul care își dă activitatea peste cap. Pentru pacient poate să însemne timp și costuri mai mari. Ordinul nu face un calcul ce înseamnă pentru pacient să meargă la un alt medic” susține dr. Cosmin Alexandrescu, președinte Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator.

Situația trenează de peste două decenii, iar noul ordin al CNAS ar putea să eficientizeze sistemul.

„Eu înțeleg punctul de vedere al CNAS,. dar trebuie găsită o modalitate de a o aplica. De 25 ani nu există criterii de stabilire a normelor în contract cu casa. Totul a fost o devălmășie. Casa vrea să facă o uniformizare a acestor norme„ a mai spus dr. Cosmin Alexandrescu, președinte Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator.