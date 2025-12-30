Ordin privind fondurile pentru intervenții stomatologice, fără acordul CMRS

Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) susţine că analizează impactul ordinului ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pentru realizarea unui mecanism clar şi predictibil de finanţare pentru tratamente stomatologice în sistemul public. De asemenea, CMSR a mai precizat că acest ordin a fost emis fără consultarea organismului profesional.

”Având în vedere că proiectul de ordin al Ministerului Sănătăţii privind programul AP-STOMA a fost realizat fără consultarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Biroul Executiv Naţional al CMSR a demarat procesul de analiză a impactului noilor dispoziţii. Programul AP-STOMA trebuie să devină un instrument real de sprijin pentru pacienţii din categorii defavorizate, bazat pe acces echitabil, transparenţă şi implicarea organismului profesional reprezentativ”, a transmis, marţi, printr-un comunicat Colegiul Medicilor Stomatologi.

CMSR avertizează ”că un program naţional care funcţionează într-un număr foarte restrâns de unităţi riscă să genereze dezechilibre în sistemul de sănătate şi percepţia unei direcţionări netransparente a fondurilor publice”.