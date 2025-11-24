Concendii medicale de peste 1 miliard de lei anual. Ce a spus Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătății despre controalele privind concediile medicale: Se cheltuia 1 miliard de lei anunal

Ministrul Sănătății a dispus controale ample privind acordarea concediilor medicale, descoperit numeroase deficiențe din acest punct de vedere. Oficialul a făcut publică și valoarea sumelor pe care România le-a plătit pentru acordarea, de multe ori nejustificată, a concediilor medicale.

„Aceste dureri de măsele pentru care se luau concendii medicale, ne costau un miliard de lei pe an. Am impus reguli clare, controale ferme și comunicare fermă pe subiect, astfel încât să nu se mai repete” a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, pentru TVR Info.

Totodată, ministrul Sănătății a precizat faptul că i-au fost aduse acuzații cu privire la măsurile pe care le-a luat în privința acordării concediilor medicale.

„Am fost acuzat că poate sunt prea vizibil și prezent. Asta este realitatea, aici se duc banii, aici trebuie să corectăm. Oamenii nu au mai avut curaj să aibă o atitudine necorespunzătoare după aceea” a mai spus ministrul Sănătății.

