Continuă construirea Institutului Regional de Oncologie din Timișoara

Ministerul Sănătății anunță că proiectul privind construirea Institutului Regional de Oncologie din Timișoara va continua. În valoare de 240 milioane de euro, plățile vor fi transferate pe Programul Operațional de Sănătate, astfel încât „șantierul să nu se oprească nicio clipă” au transmis oficialii Ministerului Sănătății.

„Lucrările pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara continuă, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile. Plățile în valoare de 240 milioane de euro vor fi transferate pe Programul Operațional Sănătate, pentru ca șantierul să nu se oprească nicio clipă. Alături de acest spital, se vor transfera și celelalte șantiere care au lucrările în desfășurare, toate aceste transferuri urmând să fie aprobate printr-un Memorandum al Guvernului României săptămâna viitoare. Mulțumesc echipei Ministerului Sănătății și echipei Ministerului Fondurilor Europene pentru susținere și pentru munca continuă! Mulțumesc prim-ministrului pentru deschiderea continuǎ la dialog!„ potrivit ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Totodată, oficialul mai spune faptul că spitalele finanțate prin PNRR vor fi realizate, în ciuda faptului că unele dintre ele vor beneficia de alte surse de finanțare.

„ Este un angajament ferm: spitalele începute prin PNRR vor fi finalizate. Chiar dacă unele proiecte vor fi transferate pe alte surse de finanțare, prioritatea rămâne aceeași – pacienții să aibă spitale moderne” a mai spus Alexandru Rogobete.