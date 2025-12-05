Criza apei în Prahova. Stare de avarie în spitale

Spitalele din Prahova care au rămas fără apă funcționează în regim de avarie, susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Starea de alertă în cele cinci unități medicale încă se menține, iar o parte din pacienți au fost transferați sau externați.

„(…)spitalele funcționează în continuare în regim de avarie. Numărul de pacienți a mai scăzut(…) o parte au fost externați sau transferați la Spitalul Județean din Ploiești.Sper ca de luni activitatea medicală în cele cinci spitale să poate reveni la capacitate maximă

„ susține Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

În momentul de față încă se mai efectuează teste privind prezența bacteriilor intraspitalicești.

” Direcția Sanitară de Stat și Inspecția Sanitară din Ministerul Sănătății verifică încărcătura microbiologică de două ori pe zi, zilnic” a maiu spus Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.