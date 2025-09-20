Cum ne dăm seama că avem rezistență la insulină?

Persoanele care se confruntă cu obezitatea suferă de anumite dezechilibre în organism. Unul dintre acestea este rezistența la insulină. Există mai multe simptome specifice care ne pot duce cu gândul că avem această problemă

„Rezistența la insulină este cel mai des întâlnit dezechilibru hormonal pe care oamenii care au nevoie să slăbească îl întâlnesc. Pentru a ne da seama de asta, trebuie să mergem la medic periodic, preventiv. După 40 de ani e recomandat și un control cardiologic” susține Cori Grămescu, nutriționist și antrenor de fitness.

Cel mai comun simptom al rezistenței la insulină este apariția senzației de foame la scurt timp după ce am mâncat o masă copioasă. De asemenea, apare și senzația că avem nevoie de ceva dulce.

„Se manifestă prin senzația de apetit alterat. Simți că nu te saturi suficient, chiar dacă ai mâncat. De regulă, la jumătate de oră după masă, chiar dacă masa este consistentă, vrei ceva dulce. Al doilea semn este starea de oboseală crescută” mai spune Cori Grămescu.