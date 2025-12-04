La fel ca virozele, gripa este tot o boală transmisă pe cale respiratorie. Spre deosebire de răceli, simptomele gripei sunt diferită. Trebuie să știm cum recunoaștem gripa. Asta ne ajută să beneficiem de tratamentul adecvat.

Chiar dacă sezonul gripal nu a debutat în mod oficial, medicii ne învață cum să ne pregătim. Trebuie să recunoaștem simptomele acestei boli, pentru a primi tratamentul de care avem nevoie.

Cum recunoaștem gripa

Spre deosebire de răcelile obișnuite, gripa se manifestă altfel. În primul rând, simptomele gripei debutează brusc. Este vorba despre febră foarte mare, însoțită de dureri musculare și articulare. Apoi, se instalează tusea. Inițial, tusea este seacă, dar apoi devine productivă.

„Gripa are un debut brusc, cu febră. Vorbim despre febră când temperatura corporală este de minim 38 de grade, dar în gripă urcă peste 39, 49 de grade. Este însoțită de dureri musculare și articulare foarte deranjante, dureri în gât. În pasul doi se instalează tusea seacă, neproductivă și abia mai târziu apare cea productivă” explică dr. Odette Popovici, medic primar epidemiolog în cadrul INSP, invitată la emisiunea „Sistemul Medikal”.

Cum tratăm gripa

Cel mai bine este să o prevenim prin vaccinare. Dacă am ratat vaccinul, trebuie să mergem la medic. De obicei, gripa se tratează cu simptomatice. În niciun caz nu vom lua antibiotice, pentru că nu vor avea efect. Administrarea antibioticelor se face doar în cazul unei suprapuneri cu o infecție bacteriană.

De asemenea, există și medicamente antivirale împotriva gripei, de tipul oseltamivirului. Aceste medicamente sunt eliberate doar pe bază de rețetă medicală.