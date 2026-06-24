Maratonul Medika TV & Profit.ro: Cine decide unde se tratează pacientul? VIDEO

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Medika TV & Profit.ro realizează cea mai amplă dezbatere televizată dedicată sănătății din România. Discuțiile vizează răspunsul la întrebarea „Cine decide unde se tratează pacientul?”.

Urmărește Medika TV și Prima News pentru a afla dacă există resurse suficiente în sănătatea românească, cum se realizează continuitatea tratamentelor și care este prețul pe care pacienții din țara noastră trebuie să-l plătească pentru a ieși învingători din lupta cu boala. Maratonul Medika TV & Profit.ro se desfășoară joi, 9 iulie 2026, începând cu ora 10.00

Medika TV & Profit.ro și-au îndreptat atenția asupra acestei teme odată pentru că noul ordin al CNAS provoacă cele mai importante dezbateri: accesul pacienților la tratament și rolul furnizorilor publici și privați.

Pe 9 iulie 2026, de la ora 10,00, urmăriți Maratonul Medika TV & Profit.ro „Cine decide unde se tratează pacientul?”, pe canalele Medika TV și Prima News.

Moderatoarele dezbaterii vor fi jurnalistele Simona Bălănescu, Eugenia Foarfecă și Ioana Maria Moldovan.

Categorii: Știri, Video
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