Maraton Medika TV & Profit.ro: Cine decide unde se tratează pacientul?

Seria dezbaterilor pe teme medicale revine la Medika TV. Alături de Profit.ro, site-ul numărul 1 în presa de business, singura televiziune medicală din România le propune telespectatorilor săi o întâlnire cu cei mai renumiți specialiști în domeniul medical, subiectul discuțiilor fiind „ Cine decide unde se tratează pacientul?”. Noul maraton televizat al Medika TV se va desfășura pe data de 9 iulie și va fi difuzat atât pe Medika TV, cât și pe Prima News.

Medika TV și Profit.ro au decis că este necesară identificarea unui model echilibrat care să garanteze accesul pacientului la tratament, utilizarea eficientă a resurselor CNAS și colaborarea funcțională dintre sistemul public și cel privat.

Tocmai de aici a apărut și numele temei dezbaterii televizate, maratonul tv „ Cine decide unde se tratează pacientul?”.

Preți de trei ore, gazdele evenimentului televizat, moderatoarele Ioana Maria Moldovan, Eugenia Foarfecă și Simona Bălănescu vor încerca să afle răspunsul la această întrebare de la specialiștii care vor fi prezenți în platoul Medika TV.