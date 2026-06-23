Dependența de picături de nas. Medicamentul care ne scapă de ea VIDEO

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Foarte mulți oameni sunt dependenți de picăturile de nas. În multe cazuri, pacienții resimt chiar și anxietate în momentul în care nu au la îndemână sprayurile nazale care îi ajută să respire. Din fericire, există produse farmaceutice care îi pot scăpa de această dependență.

„Cu siguranță este neplăcută dependența de picături. Unele persoane intră într-o stare de anxietate, mai ales dacă pacienții nu găsesc sprayul nazal. Sunt pacienți care spun că au sprayuri peste tot, în mașină sau în geantă, iar asta nu este normal” susține dr. IULIANA PARASCHIVESCU, medic specialist ORL – Spitalul Euroclinic-Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Cel mai simplu tratament pentru a scăpa de dependența de picături de nas este înlocuirea produselor care o provoacă cu altele, pe bază de corticosteroizi.

„Există un tratament, care se urmează pe parcursul unei perioade de până la 8 luni cu o altă categorie de sprayuri nazale. Există această categorie numită sprayuri cu corticosteroizi. Și vom folosi această substanță împreună cu apa de mare. Apa de mare, după mine, e ca pasta de dinți. Trebuie folosită zilnic. Ea curăță nasul, cel puțin o dată pe zi seara” susține dr. IULIANA PARASCHIVESCU, medic specialist ORL – Spitalul Euroclinic-Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Aceste produse nu dau dependență, însă efectul lor nu se observă imediat. Tratamentul cu sprayuri pe bază de corticosteroizi se observă abia după 14 zile.

„Inițial pacienții nu simt nicio diferență, însă efectele sprayului cu corticosteroizi se văd abia după 14 zile, când nasul se dezinflamează” mai spune dr. IULIANA PARASCHIVESCU, medic specialist ORL – Spitalul Euroclinic-Rețeaua Privată de Sănătate Regina Maria, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

 

 

Categorii: Știri, Video
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