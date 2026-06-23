Principalele simptome ale menopauzei VIDEO

Cu o simptomatologie vastă, menopauza nu este însă o afecțiune, ci un proces fiziologic normal. Schimbările prin care trece organismul femeii ajunsă la această etapă a vieții sunt semnificative, dar acest aspect nu trebuie să le sperie.

„În primul rând vorbim despre simptomatologia vaso-motorie. Sunt acele bufeuri, apoi transpirațiile nocturne și insomniile. Apoi, avem și simptomatologie articulare. Femeile resimt dureri articulare și musculare. Vorbim despre așa-numitul «umăr înghețat»” susține dr. ANA MARIA NĂSTASE, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Schimbările în plan psiho-emoțional sunt o altă latură a etapei menopauzei. Multe dintre femeile ajunse la menopauză cer sprijinul medicilor psihiatrii și urmează tratament specific. Efectele acestor medicamente dispar în momentul în care femeile urmează terapia de substituție hormonală.

„Iar la toate acestea se adaugă schimbările de dispoziție. Adesea, sunt multe paciente care în perioada aceasta se adresează psihologului sau psihiatrului. Multe iau si medicație specifică, dar odată cu începerea tratamentului de substituție hormonală se renunță la această medicație” mai spune dr. ANA MARIA NĂSTASE, medic primar obstetrică-ginecologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.