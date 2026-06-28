Dispozitivele digitale, tot mai prezente în viața copiilor. Ce este de făcut? VIDEO

După perioada pandemiei de COVID-19, foarte mulți elevi încă studiază în format hibrid, clasic și online. Se pare că elevii sunt însă tot mai dependenți de dispozitivele digitale. Acest aspect nu este unul tocmai pozitiv, de aceea părinții trebuie să învețe cum să introducă noi elemente în viața copiilor, pentru a-i ține la distanță de aceste instrumente de studiu.

„Pe de o parte avem această temă universală a studiului hibrid, cu lecții online și offline. Eu am chiar un program educativ și merg prin școli, iar profesorii spun că e o adevărată provocare să-i scoată pe elevi din online și să le aducem și în procesul de învățare clasic gratificarea pe care o găsesc în online” susține Nicoleta Călugăreanu, psiholog și realizatoarea emisiunii „Viitor pentru România”, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.

Mai mult, părinții trebuie să aibă mult mai mare încredere în copii și să-i ajute să depășească momentele în care doresc să aibă la îndemână dispozitivele digitale.

„Apoi aș putea să mă uit la ce fel de mesaje trebuie să transmitem copiilor, subliminal. Să ne uităm într-o oglindă și să vedem dacă avem sau nu încredere în copil„ mai spune Nicoleta Călugăreanu, psiholog și realizatoarea emisiunii „Viitor pentru România”, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”.