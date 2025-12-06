Doar 50 din 1.300 de substanțe ascunse în etnobotanice pot fi descoperite. Ce spun medicii

Lupta cu drogurile pare tot mai greu de dus, în condițiile în care pe piața neagră a substanțelor interzise apar noi molecule, pe care tehnologia utilizată în prezent nu le poate depista la timp. Având în vedere evoluția rapidă a acestor produse, specialiștii sunt mereu cu un pas în spatele celor care le realizează.

„În momentul de față, din cele 1300 de subastanțe recunoscute ca circulând pe piața etnobotanicelor, din punct de vedere al studiilor există cam 200 identificate. Iar aparatele moderne pot pune în evidență, cu mare dificultate, doar 50 dintre acestea. Așadar, din punct vedere al luptei antidrog în posibilitatea de a identifica substanțele, lupta este asimetrică. Suntem cu mult în spatele celor care produc aceste substanțe” atrage atenția dr. Gabriel Gorun, medic primar medicină legală, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Pentru a ști totul despre cum funcționează substanțele nou create în laboratoare este nevoie de studii ample, pe care specialiștii încearcă să le realizeze.

„Apariția unei substanțe este dificil de a fi monitorizată toxicologic pe toate etapele ei. Care sunt dozele, care sunt efectele, care sunt concentrațiile de efect. Și toate acestea implică studii. În primul rând ai nevoie să identici substanța, pe care nu o cunoști” mai spune dr. Gabriel Gorun, medic primar medicină legală, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.