Epidemie de Ebola în Republica Democrată Congo. Autoritățile raportează 15 decese

Ministrul Sănătății din Republica Democrată Congo a precizat pentru BBC că 15 oameni au murit din cauza unei noii epidemii de Ebola.

Virsul a fost depistat în organismul unei femei însărcinate de 34 de ani care s-a prezentat la spital, cu febră foarte mare și stări de vomă. La câteva ore de la spitalizare a murit, după ce i-au cedat toate organele.

Este a 16-a epidemie provocată de acest virus pe teritoriul statului afectat de o calitate slabă a serviciilor medicale, dar și de instabilitate politică.

Autoritățile au luat măsuri de prevenire a infectărilor care, printre altele includ spălarea mâinilor cu apă și săpun și impunerea distanței sociale.

