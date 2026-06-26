Epilepsia și formele ei VIDEO

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În medicina tradițională epilepisa este una dintre cele mai răspândite boli neurologice. Astăzi, există mai multe forme ale acestei afecțiuni, unele dintre ele rare și dificil de tratat.

„Dacă o consideră sub umbrela mare numită epilepsie, este o boală frecventă, poiate una dintre cele mai frecvente boli care poate impacta populația la orice vârstă. Dar concepția modernă despre această boală identifică forte particulare de pilepsie, de aceea, în ultimul timp vorbim despre epilepsii. O privim ca pe o sumă de multe boli rare. Se poate manifesta particular pentru fiecare pacient în parte” susține dr. Ioana Mândruță, medic primar neurolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

În privința tratamentului, unele forme ale bolii se pot vindeca de la sine, dar altele capătă aspecte care deteriorează organismul.

„Unele patologii din această sferă se pot trece de la sine, fără complicații, în timp ce în alte forme bolile capătă forme deteriorative și care se degradează pe parcurs” mai spune dr. Ioana Mândruță, medic primar neurolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Exclusiv, Video
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