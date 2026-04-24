Greșeli frecvente făcute în rutina de îngrijire a pielii

De foarte multe ori, din dorința de a avea p piele perfectă, multe adolescente și femei mature fac greșeli în rutina zilnică de îngrijire. Folosirea prea multor produse sau lipsa unor informații despre tipul de ten pe care-l au reprezintă cele mai comune dintre ele.

„Aș putea spune că și adolescentele și femeile adulte fac aceleași tipuri de greșeli. Prima este faptul că nu prea ne cunoaștem tipul de ten. Cu totul vom îngriji o piele uscată, față de o piele grasă. Nu știm de unde pornim. A doua greșeală frecventă, este că vrem să folosim toate produsele folosite pe piață. Avem acest fear of missing out, nu cumva să ne lipsească un ingredient în rutină. Am văzut multe produse amestecate, fără nicio recomandare și nicio logică„ spune dr. Iulia Roșu, medic specialist dermatologie și estetică medicală, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.

Totodată, medicii vorbesc și despre utilizarea unor produse mult prea agresive pentru tipul de piele.

„De asemenea, se folosesc produse mult prea agresive pentru vârsta sau tipul de piele. Patru lipsa unei clarități referitoare la ce vreau de fapt să obțin. Dacă nu-mi este clar drumul va fi întortocheat și complicat” spune dr. Iulia Roșu, medic specialist dermatologie și estetică medicală, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”, prezentată de Dorina Pîslaru.