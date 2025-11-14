Gripă sau răceală, cum le deosebim? VIDEO

Sezonul rece amplifică circulația virusurilor de răceală și gripă. Deși relativ asemănătoare ca simptome, gripa și răceala au însă manifestări diferite. De aceea, este important să ne dăm seama, cu ajutorul medicilor, dacă stările pe care le avem sunt gripă sau răceală.

Gripa debutează brusc, cu febră foarte mare, dureri musculare și articulare. De cele mai multe ori, pacientul resimte o stare acută de oboseală. De asemenea, prezintă un risc mai mare de complicații decât răceala.

„Gripa nu e o simplă răceală. Trebuie să ne fie destul de clar. Cine a trecut prin gripă poate să facă diferența. Te pune la pat și te pune repede. Ai senzația aceea de bătut„ susține medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Tratamentul corect al gripei

Tratamentul gripei este de cele mai multe ori simptomatic, dar există și unul țintit, antiviral. Antiviralul administrat în cazul gripei ne scapă foarte repede de boală.

Există însă și o condiție pentru administrarea lui: trebuie să-l utilizăm în primele zile de la debutul simptomelor.

„Dacă luăm tratamentul antiviral corect, așa cum boala de pune la pat, tratamentul antiviral te ridică din pat de la o zi la altă. Condiția este să-l începi la timp„ mai spune medicul Adrian Marinescu.

Cât de periculoase pot fi răcelile banale

Chiar dacă au o intensitate a simptomelor mai scăzută decât gripa, așa-zisele răceli banale pot pune în pericol sănătatea bolnavilor, mai ales dacă sunt vârstnici și au alte afecțiuni asociate.

„Le numim răceli banale, pentru că știm că trecere repede. Dar trebuie să știm că o răceală banală la o persoană cu boli cronice și o vârstă avansată nu e o simplă răceală. Trebuie să fim atenți din acest punct de vedere ”a mai spus dr. Adrian Marinescu.

 

