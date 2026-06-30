Și ochii îmbătrânesc. Ce se întâmplă cu vederea după 40 de ani VIDEO

După vârsta de 40 de ani, foarte mulți oameni simt că acuitatea vizuală scade. Fenomenul nu trebuie să ne sperie și nici să ne ducă cu gândul la vreo boală. Este vorba doar despre modificările care apar la nivelul ochilor odată cu trecerea anilor care, din punct de vedere medical, poartă numele de presbiopie.

„După 40 de ani apare ceea ce se cheamă presbiopia care nu este o dioptrie în sine, este un fenomen de îmbătrânire a ochiului. Practic, cristalinul își pierde din capacitatea de acomodație. După 40 de ani își pierde această funcție” susține dr. Radu Malciolu, medic primar oftalmolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Medicii susțin că presbiopia nu trebuie privită ca o boală, ci ca un fenomen natural provocat de trecerea anilor.

„Presbiopia nu trebuie privita ca o boală. Este un fenomen normal de îmbătrânire a structurilor oculare” mai spune dr. Radu Malciolu, medic primar oftalmolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.