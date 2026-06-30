România poate dona inimi, dar nu are pacienți care să le primească VIDEO

Un real paradox apare în medicina românească, în privința transplantului de cord. Medicii susțin că există donatori, dar prea puțini pacienți care să primească o inimă nouă.

„În mod paradoxal deși această lipsă de organe de la donatori este o problemă fundamentală în toată lumea, în ceea ce privește transplantul cardiac, în România, întâlnim o situație paradoxală. Nu ne întâlnim cu o lipsă de donatori, ci de receptori. Este exact invest decât e în toată lumea. Un număr mic de pacienți cu insuficiență cardiacă ajung să fie transplantați” explică dr. Prof. Univ. Dr. Habil Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară – șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară și Transplant a UMF Carol Davila de la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca, președintele Societății Române de Chirurgie Cardiovascualară, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mesajul medicului Horațiu Moldovan este către medicii cardiologi care au în evidență pacienți cu insuficiență cardiacă de a-i dirija către centrele universitare unde se realizează operații de transplant cardiac.,

„Acești pacienți trebuie să fie identificați, studiați și pregătiți pentru operația de transplant. De acești pacienți receptori ducem lipsă. Pe această cale, solicit colegilor cardiologi care au pacienți cu insuficiență cardiacă severă, care se încadrează în criteriile de transplant, să nu uite de această posibilitate și să aibă în vedere și dacă post să investigheze în acest sens, să o facă” mai spune dr. Prof. Univ. Dr. Habil Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie cardiovasculară – șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară și Transplant a UMF Carol Davila de la Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca, președintele Societății Române de Chirurgie Cardiovascualară, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.