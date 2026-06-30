Turism stomatologic în afara țării. Cum sunt tratați pacienții care suferă complicații? VIDEO

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Foarte mulți pacienți aleg să-și trateze dantura în afara granițelor României, sperând că beneficiază de servicii stomatologice mai bune. Nu de puține ori, aceste lucrări se complică, iar în urma apariției complicațiilor medicii străini nu oferă mult sprijin pacienților.

„Se întâmplă că nu au o responsabilitate aparte. Înțeleg ideea de complicații, nimeni nu vrea să le trateze, dar ele apar când materialele implicate nu sunt de calitate bună. Sau când tehnica abordată nu este aplicată corect” susține dr. Gabriel Cojocariu, medic chirurgie dento-alveolară și implantologie, fondatorul Clinicii Dentville, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Medicii români le recomandă pacienților să-și aleagă cu grijă medicul stomatolog pentru a evita apariția complicațiilor.

„Pacientul care se supune complicației trebuie să înțeleagă că se rezolvă mult mai greu situația sa după intervenție” mai spune dr. Gabriel Cojocariu, medic chirurgie dento-alveolară și implantologie, fondatorul Clinicii Dentville, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
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