Guma de mestecat și impactul negativ asupra danturii VIDEO

Implanturile dentare au scopul de a îmbunătății sănătatea dentară. Guma de mestecat poate avea însă un impact negativ asupra acestor proteze. Problemele apar atunci când pacineții cu implanturi au avut și disfuncții ale articulației temporo-mandibulare.

Medicii stomatologi recomandă renunțarea la guma de mestecat. Cele mai expuse riscului de a avea probleme sunt persoanele cu implanturi.

Guma de mestecat și problemele pe care le creează

Deși ne place să mestecăm gumă, dacă avem implanturi este bine să renunțăm la ea. Poate afecta articulație temporo-mandibulară. Mai mult, stomatologii spun că guma nu curăță dinții așa cum se spune în reclame.

„În primul rând renunțarea definitivă la mestecatul de gumă. Mestecatul de gumă este un obicei cu totul nesănătos. Vizează articulația temporo-mandibulară. Deși se promovează guma prin proprietățile de curățare a dinților și ajută în sensul acesta. Este doar o poveste acest lucru…Recomand renunțarea definitivă la mestecarea de gumă„ spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Ce ne poate afecta implanturile dentare

De asemenea, alimentele dure pot afecta implanturile dentare. Pentru a le mânca, trebuie să le tăiem în bucăți mici. Asta ajută funcționarea corectă a articulației temporo-mandibulare.

„Apoi, alimentele foarte dure, ca și morcovii, este bine să evităm să le mușcăm direct. Trebuie să le tăiem în bucăți mai mici, iar solicitarea articulației va fi mult mai mică. Plus se pot folosi măsuri super simple, precum compresele cale și reci aplicate în zona mușchilor masticatori și a articulației„ mai spune dr. Lorelei Nassar, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială, Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.