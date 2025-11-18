Deși ne dorim să avem parte de relaxare și liniște în perioada Sărbătorilor, de cele mai multe ori pregătirile devin stresante și epuizante. Psihologii avertizează că impactul emoțional al Sărbătorilor poate fi copleșitor. De aceea ne învață cum trebuie să reacționăm pentru a ține stresul la distanță.

Goana după cadouri și pregătirea de Sărbători transformă atmosfera într-un stres. Psihologii ne sfătuiesc să stăm la distanță de aceste lucruri.

Impactul emoțional al Sărbătorilor

Impactul emoțional al Sărbătorilor poate fi și unul pozitiv. Tot ce trebuie să facem este să ne gândim la simbolistica lor. Sărbătorile înseamnă deconectare, relaxare și timp de calitate petrecut alături de cei dragi.

Până la urmă, orice gest simplu poate fi transformat întru-un cadou.

„Decât să pui tot stresul pe tine, până la urmă o îmbrățișare poate fi suficientă, pentru că ne putem oferi cadouri și în timpul anului. Să vedem mai puțin partea consumeristă a Crăciunului și să mergem mai mult pe partea emoțională a sărbătorilor” susține Raluca Ștefan, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Timpul cu familia, e tot ce contează

Pentru a avea parte de cât mai multe emoții pozitive de Sărbători, este necesar să petrecem timp de calitate. Timpul de calitate îl putem petrece în compania celor dragi. Rude sau prieteni, tot ce înseamnă persoane dragi pot avea un impact pozitiv asupra emoțiilor noastre de sărbători.

„E o perioadă în care avem mai mult timp liber și-l putem folosi să ne conectăm cu cei dragi cu familia și să petrecem timp de calitate cu ei. Indiferent de modul în care interacționăm, important este să fim acolo, alături de ei. Iar diferența se va vedea. Starea de spirit se va îmbunătăți cu siguranță” mai spune psihoterapeutul Raluca Ștefan, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.