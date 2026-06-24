Implantologia modernă se bazează pe tehnologie VIDEO

Inserția implanturilor dentare are la bază multă tehnologie. Vechile metode de amprentare au fost înlocuite de scannere digitale.

„Am încercat ca tot protocolul nostru pentru implantologie să-l trecem în partea digitală

și acum scanăm cu scannere de dimensiuni mici, nu mai folosim acele dispozitive din silicon” susține dr. MADALINA SZOCS, chirurg oro-maxilo-facial si manger operational al Unident Group, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Procedura este foarte simplu de realizat, iar pacientul nu resimte durere.

„Există niște bonturi de scanare în locurile unde inserăm implanturile și cu ajutorul acestui dispozitiv, scanăm gura pacientului pentru realizarea lucrărilor. Ele se înregistrează într-un calculator și se trimit către laborator” mai spune dr. MADALINA SZOCS, chirurg oro-maxilo-facial si manger operational al Unident Group, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.