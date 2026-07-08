Incidență crescută a cancerului de laringe în România. Care este cauza VIDEO

Medicii atrag atenția cu privire la faptul că prevalența cancerului de laringe în România este ridicată. Pacienții au un factor de risc comun, fumatul.

„Din nefericire, prevalența cancerului de laringe în România este destul de mare. Din nefericire, fumatul, care este factorul principal, este preferat de mulți oameni. Și din nefericire rezultatele nedorite se văd și avem o incidență mare” atrage atenția prof. univ. dr. Răzvan Hainăroșie, medic primar ORL, președintele Societății Române de ORL și Chirurgie cervico-facială, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Incidența crescută a bolii generează și o creștere a mortalității.

„Avem și o mortalitate mare, pentru că deși detectăm boala în stadii incipiente, sunt mulți pași de făcut în continuare” mai spune prof. univ. dr. Răzvan Hainăroșie, medic primar ORL, președintele Societății Române de ORL și Chirurgie cervico-facială, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.