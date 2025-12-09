Intervenții estetice potrivite pentru sărbători VIDEO

Pregătirea pentru sărbători trebuie să aibă legătură și cu frumusețea. De aceea există anumite intervenții estetice potrivite pentru Crăciun și Revelion. Acestea se realizează într-un timp scurt și nu necesită o perioadă de recuperare.

Pentru un ten frumos și luminos de sărbători este necesar să discutați cu un medic specialist. Există numeroase intervenții estetice potrivite pentru perioada care urmează. Medicul vă va ajuta să o alegeți pe cea potrivită dumneavoastră.

Intervenții estetice potrivite pentru sărbători

Cu toate acestea specialiștii susțin că nu este necesară o anumită perioadă din an pentru a avea grijă de ten. O putem face oricând.

„Ideal este să ne pregătim tot timpul pentru că nu știm ce se întâmplă cu pielea noastră. Și atunci toate intervențiile pe care le facem, consecvent, puțin câte puțin, cu foarte mare grijă și siguranță, sunt cele care ne dau înfățișarea pe care ne-o dorim” susține dr. Dana Miricioiu, medic specialist în chirurgie plastică, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Cele mai potrivite intervenții sunt cele minim invazive. Ele nu necesită un timp îndelungat de recuperare și pot fi aplicate rapid.

„Avem multe intervenții pe care le-am putea face și cu câteva zile înainte sau chiar cu săptămâni înainte de sărbători„ mai spune dr. Dana Miricioiu, medic specialist în chirurgie plastică, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Proceduri și pentru bărbați

Chiar dacă doamnele sunt amatoare de intervenții estetice, în ultima vreme și bărbații își doresc schimbări la nivelul tenului. De aceea, au fost create proceduri estetice destinate bărbaților.

„Chiar și domnii sunt astăzi mai atenți cu privire la ceea ce fac și la aspectele legate de îngrijire” mai spune dr. Dana Miricioiu, medic specialist în chirurgie plastică, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.