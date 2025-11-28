Mai multe kilograme după mesele festive? Medic: „E normal să se întâmple asta, dar e important ce facem după”

FacebookEmailWhatsApp

Perioada sărbătorilor aduce cu ea și o varietate de alimente. Tentațiile sunt mari, așa că după de timpul petrecut cu cei dragi se încheie vom avea câteva kilograme în plus. Medicii susțin că este normal, dar este important să revenim la stilul de viață de dinainte, fără a ne simți vinovați. Totul se face treptat.

„Eu pot să spun că e normal să ne întoarcem după aceste sărbători cu mai multe kilograme. Mâncăm mai mult, dormim mai puțin, ne hidratăm mai puțin. Ei bine, faptul este consumat. Ceea ce urmează după sărbători este ceea ce face diferența” spune dr. Andreea Ștefănescu, consilier integrativ, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Ceea ce trebuie să facem este să acceptăm kilogramele în plus acumulate și să încercăm să revenim la stilul alimentar sănătos pe care l-am avut înainte de perioada sărbătorilor.

„Cred că ar trebui să ne așezăm cu noi înșine. Este un proces dificil, dar trebuie să facem demersuri pentru a ne putea reîntoarce la viața de dinaintea sărbătorilor„ mai spune dr. Andreea Ștefănescu, consilier integrativ, invitată în cadrul emisiunii „Doza de prevenție”.

Categorii: Exclusiv, Video
Tags: ,
Ți-ar putea plăcea

Cum trebuie să arate farfuria sănătoasă VIDEO

Conceptul de farfurie sănătoasă se referă la tipul de alimente pe care trebuie să le consumăm, astfel încât să beneficiem de resursele de vitamine și minerale necesare corpului astfel încât…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro