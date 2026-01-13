Mai multe spitale din București sunt fără căldură. Reacția ministrului Sănătății

Mai multe unități medicale din Capitală se confruntă cu probleme din cauza asigurării căldurii. Cea mai dificilă situație o întâmpină Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Ilescu”, unde în unele corpuri ale clădirii s-au înregistrat și 16 grade Celsius.

Reprezentanții unității medicale au decis să amâne unele intervenții chirurgicale, iar internările sunt temporizate în funcție de cazurile care se prezintă la Camera de Gardă.

„Şi ieri am avut o serie de discuţii cu managerii spitalelor, discutăm despre Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Oncologie, Institutul CC Ililescu, pentru boli cardiovasculare. Sigur că situaţia a fost monitorizată, încercăm să acoperim această lipsă cu instalaţiile electrice de climatizare sau de încălzire portabile, calorifere şi aşa mai departe, ieri am avut o şedinţă, o discuţie la Ministerul Sănătăţii cu colegul meu, Ministrul Energiei” a precizat, pentru News.ro, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Oficialul a vorbit și despre măsurile care au fost luate în ceea ce privește Institutul „C.C. Iliescu”.

„La CC Iliescu s-a decis să reducem numărul de intervenţii chirurgicale în special pentru cele care nu sunt urgenţe şi să fie amânate tocmai pentru a nu pune pacienţii, dar şi personalul medical în pericol. Gândiţi-vă că la CC Iliescu sunt saloane, zone, unde temperaturile ajung la 16 grade ori nu este o temperatură optimă pentru pacienţi sau pentru personalul medical. Se fac internări doar că sunt temporizate cele care pot fi amânate şi nu pun în pericol viaţa pacientului” a mai spus Alexandru Rogobete.