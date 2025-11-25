Mâncarea și viciile, factori de risc pentru sănătatea pielii VIDEO

Nu doar organele interne suferă din cauza stilului de viață pe care-l avem, ci și pielea noastră. Medicii ne recomandă să renunțăm la comportamentele alimentare nesănătoase și la vicii pentru a avea o piele curată și sănătoasă.

De asemenea, medicii atrag atenția cu privire la faptul că fumatul este unul dintre factorii de risc semnificativi și în ceea ce privește apariția bolilor de piele.

„Stilul de viață este una dintre provocările ultimilor ani. Poluarea, fast-food-ul, consumul de alcool, tutunul, care este larg răspândit. Toate acestea afectează tegumentul uman” explică prof. univ. dr. Olga Simionescu, medic primar dermatologie, Spitalul Colentina, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

