Maraton Medika TV și Profit.ro: Noul ordin al CNAS, în viziunea COPAC

Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România consideră că noul ordin al CNAS aduce o evaluare mai corectă a modului în care se realizează accesul la servicii medicale de către pacienți.

„E un ordin care schimbă perspectiva accesului la servicii medicale pe programe naționale. În sistemul de sănătate sunt furnizori publici și privați. Acest ordin vrea să evalueze modul în care serviciile publice acoperă necesarul pacienților din diverse județe și să facă iun calcul la nivel național corect și transparent prin modul în care se accesează noi servicii” a explicat Radu Gănescu, președinte COPAC.