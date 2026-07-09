Maraton Medika TV și Profit.ro: Șerban Semeniuc, Rețeaua de Sănătate Regina Maria: Ordinul pune o barieră administrativă

La Maratonul Medika TV și Profit.ro, a fost dezbătut intens efectul ordinului CNAS, aflat în prezent în dezbatere publică, privind accesul pacienților la tratamente și servicii medicale. Șerban Semeniuc, Director Legal&Corporate Affairs, Rețeaua de Sănătate Regina Maria, invitat la dezbatere, consideră că actul normativ pune bariere administrative.

„A adus o stare de neliniște și asta simte un pacient când se gândește la medic. O dată este neliniștea normală care ține de boală și de nevoia de tratament și când afli că nu știi dacă te mai duci la medicul cu care ai lucrat sau la furnizorul cu care tu te-ai obișnuit să lucrezi” susține Șerban Semeniuc, director Legal&Corporate Affairs, Rețeaua de Sănătate Regina Maria.

Mai mult, reprezentantul Rețelei de Sănătate Regina Maria consideră faptul că reprezentanții furnizorilor de servicii medicale nu au fost chemați la discuții în momentul elaborării ordinului.

„Nu cred că a fost chemat cineva să spună părerea despre acest ordin. Știam de argumentul CNAS că este nevoie de formule și criterii, știam de anul trecut. Dar, în același timp, felul în care funcționează sistemul este același de an de zile. Ordinul pare să pună o barieră administrativă și asta trebuie clarificat” mai spune Șerban Semeniuc, director Legal&Corporate Affairs, Rețeaua de Sănătate Regina Maria.