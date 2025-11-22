Medicina adicției, sprijin pentru persoanele care suferă din cauza dependențelor VIDEO

De mai bine de un an, în centrele universitare se desfășoară cursuri de medicina adicției destinate medicilor. Inițial, cursurile au început la Iași, iar acum se desfășoară și la București. Scopul cursurilor este de a-i ajuta pe medici să poată ajuta persoanele care au probleme din cauza dependențelor de substanțe interzise, alcool, tutun sau se confruntă cu alte dezechilibre emoționale generate de adicții.

„Sunt studii postuniversitare de medicina adicției. Deja prima generație a susținut examenul de absolvire și a primit atestatul de medicina adicției, iar acum lucrăm deja cu a doua serie. Prima serie s-a desfășurat la Iași, un proiect pilot să vedem cum ne calibrăm. Acum avem deja două serii, una la Iași și alta la București. Ar trebui ca acum să înceapă înscrierile pentru seria a treia, iar cursurile vor începe anul viitor în ianuarie. Cursurile durează 12 luni, iar în prima serie am avut 36 de cursanți. Acum, în grupa de la București sunt alți 36 de cursanți, iar la Iași sunt 18” spune dr. Sorin Pletea, medic primar psihiatru, coordonator al Programului Național de Sănătate Mintală, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.

Pe lângă adicțiile obișnuite, medicii care aleg să obțină certificarea în medicina adicției învață cum să acorde sprijin și persoanelor care dezvoltă comportamente adictive.

„Problematica adicției este în creștere și nu mă refer doar la droguri. Curricula de pregătire în medicina adicției cuprinde pe lângă adicțiile obișnuite pe care le vedem uzual, alcool, tutun sau opioidele, dar și adicțiile comportamentale. Mă refer la adicția de internet, de social media, de jocuri video” mai spune dr. Sorin Pletea, medic primar psihiatru, coordonator al Programului Național de Sănătate Mintală, invitat în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.