Medicul Ștefan Andrei, Clinica Neolife: „Există cancere și în sfera ORL”

Bolile oncologice afectează și sfera ORL. Invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika” , difuzată la Medika TV, dr. Ștefan Adrian, medic primar ORL în cadrul Clinicii Neolife Băneasa, a explicat care sunt tipurile de cancer care ne pot afecta gâtul, nasul sau gura.

„Cel mai frecvent cancer din sfera ORL este cancerul de laringe. Are o incidență între 35 și 40%. Este localizat la nivelul corzilor vocale și-l denumim și cancer glotic. Pe locul doi se situează cancerul de faringe sau de rinofaringe” spune dr. Ștefan Adrian, medic primar ORL – Centrul Medical Neolife Băneasa, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

De asenenea, medicii constată că există cancere și la nivelul glandelor salivare.

„Avem și cancerul glandelor salivare, glandei parotide, glandei submaxilare și al glandei salivare minore din faringe. Iar într-un procent mai micuț, dar foarte agresive, cancerele de fose nazale și de sinusuri paranazale” mai spune dr. Ștefan Adrian, medic primar ORL – Centrul Medical Neolife Băneasa, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.