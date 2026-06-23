Ministerul Sănătăţii a plătit aproape 155 de milioane de lei către constructorul Centrului de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei Zerlendi

Ministerul Sănătăţii anunţă, luni, că a plătit aproape 155 de milioane de lei către constructorul Centrului de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei Zerlendi din cadrul Institutului Naţional de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din Capitală.

“Ministerul Sănătăţii a efectuat astăzi plata sumei de 154.959.461,65 lei către constructor, prin intermediul Primăriei Sectorului 4 pentru finalizarea lucrărilor la noul Centru de Diagnostic şi Tratament al Tuberculozei Zerlendi din cadrul Institutului Naţional de Pneumoftiziologie «Marius Nasta» din Capitală”, a transmis, luni, Ministerul Sănătăţii.

Instituţia precizează că noua unitate medicală reprezintă una dintre cele mai importante investiţii din domeniul tratării bolilor pulmonare din România şi va dispune de 115 paturi pentru spitalizare continuă, bloc operator modern cu 3 săli de operaţie, laboratoare de ultimă generaţie şi spaţii dedicate cercetării şi învăţământului medical, şi sistem digital integrat şi interoperabil cu principalele platforme din sistemul de sănătate.

​”Muncitorii sunt pe şantier şi lucrează în ritm susţinut pentru respectarea termenelor asumate, obiectivul fiind finalizarea investiţiei până la sfârşitul lunii august”, a mai transmis instituţia citată.

​Proiectul este finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), Componenta 12 – Sănătate, Investiţia 3 “Spitale publice”, cu un sprijin suplimentar consistent asigurat de la bugetul de stat prin Ministerul Sănătăţii.