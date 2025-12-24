Modernizarea Platformei Informatice de Asigurări de Sănătate: Medicii de familie nu vor mai scrie rețete pe hârtie

Ministrul Sănătății a anunțat faptul că proiectul PNRR de modernizare a Platformei Informatice de Asigurări de Sănătate este tot mai aproape de finalizare. Marele avantaj îl constituie procesul de digitalizare care va permite medicilor de familie să nu mai elibereze rețete pe hârtie.

„Dacă mergeţi, de exemplu, la medicul de familie şi vă prescrie un antibiotic, nu o să vă mai dea nici o hârtie, nici o reţetă, absolut nimic. Vă duceţi direct la farmacie, unde, pe baza CNP-ului, în cateva secunde, farmacistul va vedea în platformă prescripţia antibioticului şi o va elibera direct” a declarat Alexandru Rogobete, într-o intervenție la Antena 3.

Totodată, oficialul a explicat faptul că proiectul de modernizare a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate se află într-o fază avansată în ceea ce privește implementarea.

„Este într-o fază avansată. Din punct de vedere tehnic, este undeva la 65%. Deja există o primă interfaţă disponibilă a noii platforme” mai spune Alexandru Rogobete.

Proiectul este finanțat prin PNRR, iar investiția în realizarea sa se ridică la peste 100 de milioane de euro.