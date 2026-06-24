Pacienții cu boli autoimune cer compensarea medicamentelor off-label

Asociația Pacienților cu Boli Autoimune atrage atenția cu privire la faptul că medicamentele off-label, prescrise de medici în afara indicațiilor din prospect, sunt necompensate în România.

„Orice medic poate să prescrie medicamente off-label, dacă consideră necesar. Problema apare la compensarea lor. Noi suntem singura ţară europeană care nu avem o modalitate de compensare a acestor medicamente. Trebuie să spunem că medicamentele off-label sunt medicamente în afara indicaţiilor. Traducerea directă din limba engleză ar fi în afara prospectului. Dacă vă uitaţi în orice prospect de medicamente, o să vedeţi nişte indicaţii, că acest medicament este indicat pentru bolile A, B, C. Medicii, din experienţa lor, în timp, au observat că medicamentul respectiv ajută şi în bolile X, Y, Z. Acestea nu mai sunt deja în prospect. Fac parte din experienţa medicală” susține ROZALINA LĂPĂDATU, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

De asemenea, ea a atras atenţia că de multe ori apar probleme în ceea ce priveşte medicamentele pentru copii, deoarece în multe cazuri nu există indicaţie pentru aceştia.

“În acelaşi timp, avem o problemă vizavi de medicamentele pentru copii, cu indicaţie pediatrică, pentru că studiile clinice pentru copii se desfăşoară foarte greu. De multe ori nu avem indicaţie pentru copii”, a spus Rozalina Lăpădatu.