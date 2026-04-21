Părinții refuză vaccinarea copiilor. Situație dramatică la Vaslui

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Autoritățile sanitare din Vaslui atrag atenția cu privire la scăderea semnificativă a ratei de vaccinare a copiilor, ca urmare a refuzului părinților de a-i imuniza.

„La vaccinul hexavalent, rata de vaccinare este 90% la administrarea de la două luni, scade la 86,9% la patru luni, pentru ca la 11 luni copiii să fie vaccinaţi în proporţie de 73%” au precizat reprezentanții DSP Vaslui, potrivit Agepres.

Autoritățile motivează interesul scăzut al adulților cu privire la vaccinarea copiilor pe mesajele negative din spațiul public în legătură cu efectele adverse ale vaccinurilor.

„Având în vedere discuţiile din spaţiul public, anumite campanii antivaccinare, s-a înregistrat o scădere a numărului de părinţi care îşi vaccinează copiii, dar în Moldova situaţia este mai bună decât în alte zone din ţară în ceea ce priveşte rata de acoperire vaccinală” mai spun oficialii DSP Vaslui.

Categorii: Exclusiv
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