 Percheziți la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”. Cadre medicale aduse la audieri

Polițiștii Serviciului Omoruri și Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au efectuat percheziții la Spitalul Clinic „Bagdsar Arseni” într-un dosar penal în care se investighează moartea unui pacient.

Compartimentul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti informează că miercuri dimineaţă, procurori din cadrul instituţiei şi poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară în Bucureşti, la Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni”.

De asemenea, au fost emise mandate de aducere pe numele a două cadre medicale, acestea urmând a fi conduse şi audiate la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Conform aceleiaşi surse, acţiunea vizează lămurirea circumstanţelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcţională de Arşi din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” în data de 31 august 2025, existând indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Omoruri.

