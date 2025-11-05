Percheziții la Ministerul Sănătății. Ce spune ministrul Rogobete?

Mai multe birouri din cadrul Ministerului Sănătății au fost percheziționate miercuri dimineață, într-o anchetă privind eliberarea de certificate de medic specialist false. Alexandru Rogobete a explicat public ce urmăresc procurorii.

„Sesizarea s-a făcut în anul 2024. Este vorba despre o anchetă a Parchetului General cu privire la anumite certificate de medic specialist eliberate în fals. Discutăm aici despre 12 persoane care ar fi realizat stagiile de pregătire în rezidențiat în Republica Moldova, cu toate că aceste persoane erau angajate în România și în fapt nu ar fi realizat sau în realitate nu ar fi realizat aceste stagii de pregătire. Ancheta este în derulare. (…) S-au sigilat birourile din Ministerul Sănătății unde se fac aceste percheziții și sigur că am înaintat și voi înainta Parchetului General toate documentele solicitate pentru realizarea anchetei” a precizat Alexandru Rogobete, notează Agerpres.

Mai mult, ministrul Sănătății susține că dacă persoane din Ministerul Sănătății vor fi puse sub acuzare de procurori, acestora le vor fi desfăcute contractele de muncă.

„O persoană care nu are pregătire în rezidențiat sau care nu are pregătire în medicină și practică activitate medicală nu că poate, pune sigur viața în pericol a oamenilor și a pacienților. Problema cea mai mare este la recunoașterile de specialitate din afara spațiului european, pentru că cei care fac rezidențiat sau stagii de pregătire în țările membre ale Uniunii Europene sunt verificați într-un registru electronic care funcționează la nivelul UE și unde noi putem verifica toate stagiile, dar și diplomele sau certificatele emise de aceștia. Problema este atunci când vin documente, dosare de recunoscut din afara spațiului și unde, din păcate, nu există în momentul de față elemente administrative așa cum avem pentru cei din Uniunea Europeană, pentru a verifica corectitudinea și valabilitatea acestor documente” mai spune Rogobete.