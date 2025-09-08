Peste 1000 de cadre medicale au grijă de sănătatea elevilor din București

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București asigură servicii medicale și pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ din Capitală. Peste 1000 de medici și asistenți medicali vor fi la datorie pe tot parcursul noului an școlar, pentru a avea grijă de sănătatea elevilor.

Serviciile medicale sunt acordate prin Direcția de Medicină Școlară a ASSMB.

„Pe tot parcursul anului școlar, elevii și studenții vor beneficia zilnic de asistență medicală în aceste cabinete. Activitățile includ campanii de educație pentru sănătate, programe de prevenție și monitorizare a stării de sănătate, intervenții rapide în cazuri medicale, precum și consultații și tratamente stomatologice gratuite prin cele 161 de cabinete stomatologice” susține medicul Alin Popa, directorul Direcției de Medicină Școlară a ASSMB .