Peste 2000 de persoane vizate de ancheta DSP Cluj în urma cazurilor de lepră apărute la un centru spa din județ

Ancheta epidemiologică a Direcției de Sănătate Publică din Cluj desfășurată ca urmare a cazurilor de lepră apărute la un centru spa din județ vizează peste 2000 de clienți ai unității.

„Au fost identificaţi 2.935 de clienţi, dintre care aproximativ 1.800 au fost informaţi prin e-mail cu privire la riscul de expunere, simptome, modalitatea de transmitere şi măsurile recomandate. Pentru persoanele fără adresă de e-mail, conducerea salonului a fost solicitată să transmită informaţiile prin canalele proprii de comunicare” potrivit DSP Cluj, notează MonitoruldeCluj.ro.

Cele două angajate ale centrului spa infectare cu bacteria care provoacă lepra primesc în prezent tratament la domiciliu.

„Conform definiţiei OMS, au fost consideraţi contacţi doar persoanele cu expunere prelungită, respectiv 8 colegi de serviciu, care au fost toţi evaluaţi clinic şi nu prezintă semne de boală. Aceştia vor fi monitorizaţi anual”, adaugă DSP Cluj, potrivit sursei citate.

În decembrie 2025, două surori care erau angajate ca maseuze într-un centru spa din județul Cluk au fost internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, iar analizele medicale au confirmat că suferă de lepră.

Imediat a fost deschisă o amplă anchetă epidemiologică, dar și una administrativă în urma căreia centrul unde acestea lucrau și-a suspendat activitatea. Centrul s-a redeschis după a doua jumătate a lunii decembrie 2025.

Cele două angajate, de origine asiatică, s-ar fi infectat cu bacteria care provoacă boala în urma une vizite în țara de natală.