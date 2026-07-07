Premieră medicală la Institutul Fundeni: O bucată dintr-un ficat bolnav, îndepărtată cu ajutorul unui robot chirurgical

Este pentru prima dată când, într-un spital public din România, se realizează o astfel de operație. Intervenția, spun medicii, a decurs fără probleme.

Medicii care au efectuat intervenția au vorbit despre beneficiile pe care le aduce utilizarea robotului chirurgical. Cel mai mare avantaj constă în faptul că oferă o vizibilitate mai bună a câmpului operator.

Datele arată că intervenția în cazul pacientei de 70 de ani a decurs fără complicații. Mai mult, medicii spun că se poate recupera mult mai repede acum.

„Avem o vedere tridimensională, instrumentele chirurgicale sunt instrumente articulate, asta ne oferă o mai mare libertate, nu au acele incizii mari care să dea durere, complicații.”, susțin dr. Iulian Moșteanu, medic primar chirurgie în cadrul Institutului Clinic Fundeni, potrivit ȘtirileProTV.ro.

Beneficiile aduse pacienților

Medicii care utilizează roboții chirurgicali susțin că există numeroase beneficii și pentru pacienții operați cu acest echipament revoluționar.

„Cel mai important este modul în care se recuperează pacientul, pentru că în momentul acesta întoarcem genunchiul protezat la biomecanica originală a pacientului, motiv pentru care nu mai are nevoie de timpii aceia de a reînvăța să meargă, ci a doua zi se mobilizează postoperator și cu durere mult mai mică.”, a declarat prof. dr. Răzvan Ene, medic primar ortoped în cadrul aceleiași unități medicale, potrivit sursei citate.