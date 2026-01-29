Prima Bancă de Țesuturi din România, finalizată. Investiția are o valoare de 6,2 milioane de euro

În valoare de 6,2 milioane de euro, prima Bancă de Țesuturi din România a fost finalizată. Anunțul a fost făcut de Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Construcţia Băncii de Ţesuturi de la Spitalului Clinic Colentina, administrat de Primăria Municipiului Bucureşti prin ASSMB, a fost încheiată recent, la doi ani de la debutul lucrărilor. Valoarea totală a investiţiei se ridică la peste 6,2 milioane de euro, fiind vorba de un proiect strategic, unic la nivel naţional, care va permite realizarea unor intervenţii chirurgicale de mare complexitate, de care vor beneficia pacienţi din întreaga ţară”, transmite ASSMB.

Proiectul a fost realizat de ASSMB – Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti, cu finanţare asigurată integral din bugetul Primăriei Capitalei.

La Banca de Ţesuturi vor fi recoltate, testate şi stocate patru categorii esenţiale de ţesuturi: os-tendon, piele, cornee, valve cardiace.

”Acest lucru înseamnă mai multe transplanturi, intervenţii mai rapide şi mai multe vieţi salvate la nivelul întregii ţări”, subliniază ASSMB.

