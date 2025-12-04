Primul consult la oftalmolog. Când trebuie realizat VIDEO

Sănătatea ochilor este foarte importantă. Copiii trebuie învățați de mici să meargă la consulturi oftalmologice. Dar care este vârsta potrivită pentru un astfel de consult? Toate detaliile au fost explicate de specialilști, la Medika TV.

„E recomandat ca în jurul vârstei de 2 ani să fie adus copilul la oftalmolog pentru primul consult, chiar dacă nu există probleme„ recomandă dr. Miruna Nicolae, medic primar oftalmolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Când se recomandă primul consult la oftalmolog

Recomandarea pentru consultul oftalmologic la copil apare mai ales în cazul în care ambii părinți poartă ochelari. Posibilitatea ca cel mic să aibă probleme de vedere este mult mai mare în cazul micuților ai căror părinți au la rândul lor deficiențe de vedere pe care le corectează cu ajutorul ochelarilor.

„Dacă unul dintre părinți este purtător de ochelari sau ambii poartă ochelari cu siguranță copilul trebuie dus la un consult„ mai spune dr. Miruna Nicolae, medic primar oftalmolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.