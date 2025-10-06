Proiect ASSMB pentru corectarea problemelor de vedere la copii și adolescenți

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București a lansat proiectul „Focus VDR” , prin intermediul căruia oferă sprijin financiar de până la 500 de lei pentru achiziționarea de lentile și rame de ochelari de vedere, pentru copii și adolescenți cu vârsta de până la 17 ani. Inițiativa a fost aprobată recent de Consiliul General al Municipiului București.

Proiectul se va desfășura până în decembrie 2026 și are un buget stabilit de aproximativ 480 mii de lei. Grupul țintă este alcătuit din 900 de copii din București, din care 180 până la finalul acestui an.

Pentru a fi eligibili copiii peste 14 ani trebuie să aibă domiciliul stabil sau o viză de reședință în București. Pentru copiii sub 14 ani, reprezentanții lor legali trebuie să îndeplinească aceleași condiții de domiciliu. Totodată, este necesară o recomandare în vederea purtării ochelarilor din partea unui medic specialist oftalmolog.